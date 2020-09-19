Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine iddiasını ortaya koydu: Projem herkese iyi gelecek
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine iddiasını ortaya koydu: Projem herkese iyi gelecek

Bir alışveriş merkezinden ofise geçerken görüntülenen Aleyna Tilki, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlarken pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenler için yeni proje geliştirdiğinden bahsetti. Hayalindeki projeyi gerçekleştirmek için çalışmalara devam eden şarkıcı "Projem herkese iyi gelecek" diyerek iddiasını ortaya koydu.

19.09.2020 07:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:04

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Maskesiz şekilde kucağında köpeğiyle aracına doğru gelen Aleyna Tilki'nin yardımına şoförü koştu. Şoförü tarafından maskesi takılan genç şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ KARİYERİME ÖZEN GÖSTERİYORUM"

Otoparkta görüntülenen Aleyna Tilki, "Şu an İngilizce albümümü hazırlıyorum. Türkiye'de de projelerim var. Dünyadaki kariyerim kadar Türkiye'deki kariyerime de özen gösteriyorum" dedi.

İŞSİZ KALAN MÜZİSYENLER İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahneye çıkmayan genç şarkıcı, sürpriz bir projesi olduğundan da bahsederek şunları söyledi: "Müzisyenlerin çalışmasını o kadar istiyorum ki. Hepsi işsiz kaldı maalesef. Çok kafa yoruyorum bu konuya. Konser ya da Instagram yayını değil de başka bir şey yapacağım. O projeyle alakalı toplantılar yapıyorum. Ekibim adına telaşlıyım. Aklımdaki proje hayata geçerse herkese iyi gelecek."

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine iddiasını ortaya koydu: Projem herkese iyi gelecek
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine iddiasını ortaya koydu: Projem herkese iyi gelecek

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (11)
KADİR BABA: Senden bıktık artık sen kimsin ?
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S.S: Aleyna konuşacak bir öğreneceğiz. eğitici ve öğretici arkadaş. . .
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.........///////: TAM DİYORDUM BU HAFTA ALEYNA HABERİ YAPILMAYACAK YİNE YANILDIM. . . .
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