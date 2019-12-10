Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı
Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, gittiği güzellik merkezinde "Aleyna Tilki'yi taklit edemiyorum. Onun burnu kalkık ve küçük" diyerek askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı.
Ünlü komedyen Yavuz Seçkin geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Seçkin, hayata geçirdiği tiplemelerin daha inandırıcı olması için güzellik koçu ve estetik ve plastik cerrahisine giderek burun askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı. Renkli kişiliğiyle tanınan Yavuz Seçkin operasyon öncesi yaptığı esprilerle neşe saçtı.
"BU BURUNLA ALEYNA TİLKİ OLAMIYORUM"
Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak milyonların beğenisini kazanan Yavuz Seçkin, "Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela Aleyna Tilki'yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor." dedi.
"JÖNLER ŞAKA YAPMASIN"
Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman'ı da diline dolayan Yavuz Seçkin, "Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor." şeklinde konuştu.
Haber Videosu: Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı
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Herkes ünlü komedyen ünlü şarkıcı ünlü model ünlü türkücü ünlü futbolcu memlekette maşallah :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aleyna çok güzel tabiki benzeyemezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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aleyna fıstık gibi tabi benzeyemezCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kesin sebebi budur?!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır