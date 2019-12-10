Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı
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Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, gittiği güzellik merkezinde "Aleyna Tilki'yi taklit edemiyorum. Onun burnu kalkık ve küçük" diyerek askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı.

10.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:42
Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı

Ünlü komedyen geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Seçkin, hayata geçirdiği tiplemelerin daha inandırıcı olması için güzellik koçu ve estetik ve plastik cerrahisine giderek burun askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı. Renkli kişiliğiyle tanınan Yavuz Seçkin operasyon öncesi yaptığı esprilerle neşe saçtı.

"BU BURUNLA OLAMIYORUM"

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak milyonların beğenisini kazanan Yavuz Seçkin, "Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela 'yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor." dedi.

"JÖNLER ŞAKA YAPMASIN"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oyuncu 'ı da diline dolayan Yavuz Seçkin, "Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Videosu

: Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı
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