: Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı

10.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:42

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Seçkin, hayata geçirdiği tiplemelerin daha inandırıcı olması için güzellik koçu ve estetik ve plastik cerrahisine giderek burun askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı. Renkli kişiliğiyle tanınan Yavuz Seçkin operasyon öncesi yaptığı esprilerle neşe saçtı.

"BU BURUNLA ALEYNA TİLKİ OLAMIYORUM"

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak milyonların beğenisini kazanan Yavuz Seçkin, "Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela Aleyna Tilki'yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor." dedi.

"JÖNLER ŞAKA YAPMASIN"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman'ı da diline dolayan Yavuz Seçkin, "Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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