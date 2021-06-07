Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu
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Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu

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NR1 Video Müzik Ödülleri programında en iyi kadın şarkıcı ödülünü alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gülüşüyle geceye damgasını vurdu.

TV8'de yayınlanan ödül gecesi Özge Ulusoy ve Kadir Çetin'in sunumlarıyla ekrana geldi. Toplam 16 ödülün verildiği geceye şarkı ve sahne performansları damga vurdu.

İLGİNÇ GÜLÜŞÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

En iyi kadın şarkıcı ödülünü alan Aleyna Tilki, röportaj verdiği sırasında ilginç gülüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Tilki'nin ilginç davranışı sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu
Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu
Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu
Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu
Haber Yorumları (1)
COVİD 19: Bu hala 16 yaşında mı ?
Cevap Yaz 3 34 Yayından Kaldır
500
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Aleyna Tilki, ödül aldığı geceye ilginç gülüşüyle damga vurdu - Haberler Magazin
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