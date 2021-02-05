Aleyna Tilki'nin zor anları

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM

Aleyna Tilki'nin Instagram'da paylaştığı "Doktora gidiyorum" mesajı, sevenlerini endişelendirmişti. Genç şarkıcı, aldığı mesajlar üzerine şu açıklamayı yapmıştı: "Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı vücudum kasıldı."

ARACINDAN İNMEKTE ZORLANDI

Aleyna Tilki önceki gün doktor muayenesi için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracından inmekte güçlük yaşayan ünlü şarkıcıya yardımcısı destek oldu. Tilki, "Arkadaşlar klip ve dizi çekimleri beni çok yordu. Onun için böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Kaynak: Hürriyet