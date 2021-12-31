ALEYNA TİLKİ'NİN YAŞADIĞI SİTEYE GİREN SAPLANTILI HAYRAN KAMERADA - Haberler
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ALEYNA TİLKİ'NİN YAŞADIĞI SİTEYE GİREN SAPLANTILI HAYRAN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'daki evinin bulunduğu siteye girdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'daki evinin bulunduğu siteye girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli gözaltına alındı.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'da bulunan evinin site bahçesinden atlayarak içeri girdi. O sırada kızı Aleyna Tilki ile konserde olan Havva Öztel, evine geldi. Güvenlik görevlilerinin yaşanan olayı kendisine anlatması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin dikenli telleri aşarak siteye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aleyna Tilki yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şüpheli Muhammed E. A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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