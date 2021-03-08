Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu

08.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:14

Cemal Can Canseven ile Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki'nin 8 bölüm için 2 milyon TL aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkaran genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynuyor. Tilki'nin 8 bölümlük proje için aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

2 MİLYON TL KAZANDI

TV100'de yer alan habere göre, bölüm başı 250 bin TL alan Aleyna Tilki, dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL kazandı. Tilki'nin Cemal Can Canseven ile başrol oynadığı dizi IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.

Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinde kazandığı paraya belli oldu
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu

İlgili Haberler

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Haber Yorumları (11)
ADALET: gerçekten bunun dizisini izleyecek ahmaklar varmı trt gönül dağı on numara. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KABIZ MEMED: HE BİZDE İNANDIK ..TAKİP ET BENİ ĞULİSİ..
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DENİZ: çağatay ulusoy aras bulut iğnemli felan bedavaya çalışıyor desene ve daha niceleri hepsini buraya tek tek yazamam şimdi o insanların aldıkları ücretlere fazla diyoruz gerçekten fazla orası ayrı ama bu ne kardeşim
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:52:08. #1.14#
title