Aleyna Tilki'nin "Ayın 28'inde evleniyorum" paylaşımının nedeni ortaya çıktı

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, "Ayın 28'inde evleniyorum" demesinin nedeni ortaya çıktı. Yeni şarkısı Sır'ı bu ayın 30'unda çıkartacak olan Tilki'nin ilk gösterimini yayınladığı klibinde bir robotla nikah masasına oturduğu görüldü.

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son gönderisiyle yine gündeme oturdu.

DAVETİYE PAYLAŞMIŞTI

Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınlamıştı.

"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagram'dan canlı izleyebilirsiniz.)" dedi. Şarkı tanıtımı için böyle bir paylaşım yaptığı düşünülen Aleyna'ya yorum ve beğeni yağdı.