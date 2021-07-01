Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gençlere taş çıkarıyor. Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı süper mini elbiseli paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

Son dönemin en başarılı isimlerinden olan Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de yaptığı paylaşımlarla oldukça konuşuluyor.

TATİLDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftalarda küçük kızı Ayça Tilki ile tatile giden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, İstanbul'a döndü. Öztel, yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Mini bir elbise tercih eden Öztel, Kalamış'ta güzel havanın tadını çıkardı. Daha önce de bikinili pozlarıyla gündem olan Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.

İşte Havva Öztel'in pozları;

Aleyna Tilki'nin annesi, süper minisi ve fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Aleyna Tilki'nin annesi, süper minisi ve fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Aleyna Tilki'nin annesi, süper minisi ve fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
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