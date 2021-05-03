Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü
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Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabını kızı Aleyna Tilki kadar aktif kullanan Havva Öztel, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Öztel, "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusuna cevap verirken "Kendime güveniyorum. Canım ben" diyerek birkaç kez kolunu öptü.

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay'ın bir şarkısını okuyan Öztel, bu sefer de Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

MÜZİK DÜNYASINA ADIM MI ATIYOR?

"Sesiniz çok güzel, müzik dünyasına adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Öztel, "Müzik dünyası demeyelim de belki çocuklar için bir şey yapabilirim. Sürpriz" yanıtını verdi. Hesabını aktif kullandığı için eleştirilen Havva Öztel, "Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?" sorusuna ise "Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz" şeklinde cevap verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi 'Kendime çok güveniyorum' deyip kolunu öptü

"CANIM BEN" DİYEREK KENDİSİNİ ÖPTÜ

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Öztel, "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusu üzerine "Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben" diyerek kendisine sarılıp öptü.

Aleyna Tilki'nin annesi 'Kendime çok güveniyorum' deyip kolunu öptü
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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