Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı
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Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı

21.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:24

Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında başlayan 'dünya starı' gerilimi büyüyor. Tilki, kendisi ve rol aldığı dizi hakkında eleştirilerde bulunan Demet Akalın'ı takipten çıkardı.

Şöhret basamaklarını hızla çıkan Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı Retrograde ile dünyaya açılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuş, kendisine destek vermeyen kişilere ise sitem etmişti.

"ÇOCUK DİZİSİNDE BAŞROL OLDU"

Aleyna'nın açıklamalarının ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı sabah programında konuşan Demet Akalın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu." demişti.

Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı

"BEN DÜNYA STARI OLANA KADAR TAKİPTEYİM"

Aralarında başlayan bu polemiğin ardından Aleyna Tilki de sessizliğini bozdu. Tilki kendisini ve oynadığı diziyi eleştiren Akalın'ı takipten çıkardı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, yanıtını geciktirmeyerek, "Ben dünya starı olana kadar takipteyim" dedi.

Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı
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