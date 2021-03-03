Aleyna Tilki, kendisini dünya starlarından ayıran özelliğini paylaştı

Şarkıcı Aleyna Tilki, katıldığı bir radyo programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin dünya starlarından farklı olduğunu kaydeden Tilki, "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam. Konya'da doğmak bana çok şey kattı" dedi.

Dünyaya açılma hayalleri için İngilizce şarkısı Retrodrade ile ilk adımını atan Aleyna Tilki, NR1 Türk FM'e konuk oldu. Katıldığı radyo programında yeni parçasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Tilki, açıklamalarıyla dikkat çekti.

ŞARKISI İÇİN ASTROLOĞA DANIŞTI

İngilizce şarkısı Retrograde'in çıkış tarihini astrologtan aldığı tavsiye ile belirlediğini kaydeden Tilki, "Şarkının çıkış tarihini astroloğum verdi ve 26 Şubat'ta çıkardım" ifadesinde bulundu.

ALEYNA'NIN KONYA'DA DOĞMA AYRICALIĞI

Kendisini dünya starlarından ayıran özelliğine de değinen genç popçu, şunları söyledi: "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam. Konya'da doğmak bana çok şey kattı. Şarkıma gelen sert eleştiriler kıskançlıktan."