Aleyna Tilki, kendisini dünya starlarından ayıran özelliğini paylaştı
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Aleyna Tilki, kendisini dünya starlarından ayıran özelliğini paylaştı

03.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:12

Şarkıcı Aleyna Tilki, katıldığı bir radyo programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin dünya starlarından farklı olduğunu kaydeden Tilki, "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam. Konya'da doğmak bana çok şey kattı" dedi.

Dünyaya açılma hayalleri için İngilizce şarkısı Retrodrade ile ilk adımını atan Aleyna Tilki, NR1 Türk FM'e konuk oldu. Katıldığı radyo programında yeni parçasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Tilki, açıklamalarıyla dikkat çekti.

ŞARKISI İÇİN ASTROLOĞA DANIŞTI

İngilizce şarkısı Retrograde'in çıkış tarihini astrologtan aldığı tavsiye ile belirlediğini kaydeden Tilki, "Şarkının çıkış tarihini astroloğum verdi ve 26 Şubat'ta çıkardım" ifadesinde bulundu.

ALEYNA'NIN KONYA'DA DOĞMA AYRICALIĞI

Kendisini dünya starlarından ayıran özelliğine de değinen genç popçu, şunları söyledi: "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam. Konya'da doğmak bana çok şey kattı. Şarkıma gelen sert eleştiriler kıskançlıktan."

Aleyna Tilki, kendisini dünya starlarından ayıran özelliğini paylaştı
Aleyna Tilki, kendisini dünya starlarından ayıran özelliğini paylaştı
Aleyna Tilki, kendisini dünya starlarından ayıran özelliğini paylaştı
Haber Yorumları (3)
XD: ben hemen söyliyim dünya starı olmaması
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SÜPER AKIL: girişim iyidir. . .
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MEHMET: Yakin zamanda Miami de orda burda daire ev Alirsa sasirmayin Buna tapanlarda hava alacaklar
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500
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