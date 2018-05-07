Aleyna Tilki, Kaybolan Gözlüğü İçin THY Hosteslerini Hırsızlıkla Suçladı

18 yaşındaki Aleyna Tilki, "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek Türk Hava Yolları ile bağlantıya geçti. Gözlüğünün uçakta olmadığı yanıtını alan genç şarkıcı, sinirlerine hakim olamadı.

"BOŞUNA YOK DEMEYİN"

Aleyna Tilki, "THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar." dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıcının yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından tepki çekti. Tilki'nin takipçileri olayı "Görgüsüzlük" olarak yorumladı.

''ZEKA SEVİYEM 140''

Aleyna Tilki geçen günlerde "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" demişti.