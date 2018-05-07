Aleyna Tilki, Kaybolan Gözlüğü İçin THY Hosteslerini Hırsızlıkla Suçladı
Seyahat ettiği esnada uçakta gözlüğünü unutan Aleyna Tilki, THY ile iletişime geçti. Gözlüğünün orada olmadığı cevabını alan Tilki, "Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar" diyerek sert çıktı.
18 yaşındaki Aleyna Tilki, "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek Türk Hava Yolları ile bağlantıya geçti. Gözlüğünün uçakta olmadığı yanıtını alan genç şarkıcı, sinirlerine hakim olamadı.
"BOŞUNA YOK DEMEYİN"
Aleyna Tilki, "THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar." dedi.
TEPKİ ÇEKTİ
Şarkıcının yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından tepki çekti. Tilki'nin takipçileri olayı "Görgüsüzlük" olarak yorumladı.
''ZEKA SEVİYEM 140''
Aleyna Tilki geçen günlerde "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" demişti.
YORUMLAR (88)
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zeka seviyesi -140 olduğu doğru 7 yaşındayken anne babası 140 demiş ama eksisini söylememişler la dallama karı madem zekisin gözlüğünü niye unutuyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nihat Doğan ile bunu evlendirsek çocukları ne garip bir şey olur acaba. .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Daha düne kadar açlıktan nefesin kokuyordu. Bugün kendini nimetten mi sanıyorsun ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gündemde kalma derdi. Baska ne olabilir ki??? Bosuna cabaliyorsunuz. . , . . basaramayacaksiniz. . . Edep - Ahlak degerlerimizi bozamayacaksiniz. . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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GERİZEKALI ONA BUNA ÇAMUR ATMA SEN OTEL ODASINDA BERABERKEN BANYODA UNUTMUŞSUN.GÖZLÜK BENDE ŞUAN İNŞAATTA ÇALIŞIYOM BEKAR ARKADAŞLARLA BİRLİKTE AKSARAYDAYIZ GELDE VEREM..MENECERİNİDE GETİR EMİCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır