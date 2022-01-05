Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen Rapçi Uzi kimdir?
Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen Rapçi Uzi kimdir ve kaç yaşındadır sevenleri tarafından merak konusu oldu. Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son zamanlarda çıkardığı parçalar daha da gündeme gelen başarılı rapçi kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Krvn, Umrumda Değil, Favela, Makina gibi şarkılarının dinlenmesi milyonları aşan Rapçi Uzi'nin gerçek adının ne olduğu merak ediliyor. Peki, Uzi kimdir?
Albümüyle büyük başarı yakalayan Rapçi Uzi, sosyal medyada da gündemden düşmeyen bir isimdir. Rap dünyasının genç isimlerinden olan Uzi hakkında bilinmeyenler hayranları tarafından araştırılmaktadır. Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? sorularının yanıtları sevenleri tarafından araştırılıyor. Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde yer almaktadır. Aleyna Tilki ile adını duyduğumuz Uzi kaç yaşında oldu ve nereli olduğu merak konusu. Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? Aleyna tilki ve Rapçi Uzi aşk mı yaşıyor? Uzi sevgilisi kim? Uzi gerçek ismi nedir? Uzi şarkıları ne? Detaylar haberimizdedir…
RAPÇİ UZİ KİMDİR?
Son zamanlarda çıkardığı parçalar daha da gündeme gelen başarılı rapçi kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen Uzi kimdir ve kaç yaşındadır sevenleri tarafından merak konusu oldu.
1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.
Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.
Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Çıkardığı parçalarla milyonlarca izlemeye ulaşan Uzi'nin sevilen şarkılarından olan Umrumda Değil'in sözlerini haberimizdedir.
UZİ MAKİA ŞARKI SÖZLERİ
Haaa
Eeey
Akdo, akdo
Yok bize hayat alayına gider
Parasını verelim de konuşmayın yeter
Artık 5 kilo da bi' gecede biter
Yaktık tüm onları dayanmadı ciğer
Yok bize hayat alayına gider
Parasını verelim de konuşmayın yeter
Artık 5 kilo da bi' gecede biter
Yaktık tüm onları dayanmadı ciğer
Düştüysen kalk gel kendine
Daha iyisi yok var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina
Düşmen gerekiyodu belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina
Seçim yap'çan ün mü ben mi dersen ünü seçerdim aklım olsa şahsen
Nasıl hissedersin toprak altı girsem öyle bi' seçenek yok da hepsi ister bunu
Her gün dilerler ve boşlar kemik yağar duan kabul olsa
Bozuk yapıp götüne sok eğer para bolsa
Ulaşıl'cak tek bi' tane hayal bile yoksa
Yaşanıldı önceden (ya, ya) bulutlarımızı yıktı gölgeler korkmuyo'duk ölümden
Belimdeki benim değil onu koydu abiler sen tetiği çek kalanı kurşunlarım halleder
Partiler ve oteller şahindi şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin
İnan bana yakıyorum çeyreğini düşüncemin
Bu şehir benim peşindeyim
Düştüysen kalk gel kendine
Daha iyisi yok var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina
Düşmen gerekiyodu belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina
Düştüysen kalk gel kendine
Daha iyisi yok var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina
Düşmen gerekiyodu belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina
Beni ayıran şey karakterim ya
Hala aynı kişiyim hala var iddiam
Bana napıcamı söyleyemez manitam eskidi biraz ama hala dolu makinam
Bulutların üstündeyim tek başıma paradise
İstediğini alacaksın 2 kurşun yada diss
Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay
Mevzularda şiştim aynı get back buda kriz
Kriz masasına diz es yes
Otomatik vites Benz test (yallah)
Sahte varoşları gez; bütün tekileri ez
Gerek duymuyorum reklama
Bizi bitirdi bu shit paranoya
Dostların başa bakar düşmanın ayağa
Yok Gucci, Chanel sadece hayal
Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar
Düştüysen kalk gel kendine
Daha iyisi yok var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina
Düşmen gerekiyodu belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina
Düştüysen kalk gel kendine
Daha iyisi yok var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina
Düşmen gerekiyodu belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina
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