Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen Rapçi Uzi kimdir?

Albümüyle büyük başarı yakalayan Rapçi Uzi, sosyal medyada da gündemden düşmeyen bir isimdir. Rap dünyasının genç isimlerinden olan Uzi hakkında bilinmeyenler hayranları tarafından araştırılmaktadır. Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? sorularının yanıtları sevenleri tarafından araştırılıyor. Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde yer almaktadır. Aleyna Tilki ile adını duyduğumuz Uzi kaç yaşında oldu ve nereli olduğu merak konusu. Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? Aleyna tilki ve Rapçi Uzi aşk mı yaşıyor? Uzi sevgilisi kim? Uzi gerçek ismi nedir? Uzi şarkıları ne? Detaylar haberimizdedir…

RAPÇİ UZİ KİMDİR?

Son zamanlarda çıkardığı parçalar daha da gündeme gelen başarılı rapçi kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen Uzi kimdir ve kaç yaşındadır sevenleri tarafından merak konusu oldu.

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.

Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Çıkardığı parçalarla milyonlarca izlemeye ulaşan Uzi'nin sevilen şarkılarından olan Umrumda Değil'in sözlerini haberimizdedir.

UZİ MAKİA ŞARKI SÖZLERİ

Haaa

Eeey

Akdo, akdo

Yok bize hayat alayına gider

Parasını verelim de konuşmayın yeter

Artık 5 kilo da bi' gecede biter

Yaktık tüm onları dayanmadı ciğer

Yok bize hayat alayına gider

Parasını verelim de konuşmayın yeter

Artık 5 kilo da bi' gecede biter

Yaktık tüm onları dayanmadı ciğer

Düştüysen kalk gel kendine

Daha iyisi yok var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina

Düşmen gerekiyodu belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina

Seçim yap'çan ün mü ben mi dersen ünü seçerdim aklım olsa şahsen

Nasıl hissedersin toprak altı girsem öyle bi' seçenek yok da hepsi ister bunu

Her gün dilerler ve boşlar kemik yağar duan kabul olsa

Bozuk yapıp götüne sok eğer para bolsa

Ulaşıl'cak tek bi' tane hayal bile yoksa

Yaşanıldı önceden (ya, ya) bulutlarımızı yıktı gölgeler korkmuyo'duk ölümden

Belimdeki benim değil onu koydu abiler sen tetiği çek kalanı kurşunlarım halleder

Partiler ve oteller şahindi şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin

İnan bana yakıyorum çeyreğini düşüncemin

Bu şehir benim peşindeyim

Düştüysen kalk gel kendine

Daha iyisi yok var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina

Düşmen gerekiyodu belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina

Düştüysen kalk gel kendine

Daha iyisi yok var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina

Düşmen gerekiyodu belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina

Beni ayıran şey karakterim ya

Hala aynı kişiyim hala var iddiam

Bana napıcamı söyleyemez manitam eskidi biraz ama hala dolu makinam

Bulutların üstündeyim tek başıma paradise

İstediğini alacaksın 2 kurşun yada diss

Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay

Mevzularda şiştim aynı get back buda kriz

Kriz masasına diz es yes

Otomatik vites Benz test (yallah)

Sahte varoşları gez; bütün tekileri ez

Gerek duymuyorum reklama

Bizi bitirdi bu shit paranoya

Dostların başa bakar düşmanın ayağa

Yok Gucci, Chanel sadece hayal

Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar

Düştüysen kalk gel kendine

Daha iyisi yok var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina

Düşmen gerekiyodu belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina

Düştüysen kalk gel kendine

Daha iyisi yok var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina

Düşmen gerekiyodu belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina

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