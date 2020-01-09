Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı
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Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezine alındı. Burada ifade veren genç şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.

09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:32
Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren genç şarkıcı , 'nın kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı merkezinde ifade verdi.

İFADE VERDİ, UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı
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