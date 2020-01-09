Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı
İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezine alındı. Burada ifade veren genç şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.
Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.
İFADE VERDİ, UÇUŞUNU İPTAL ETTİ
Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.
Haber Videosu: Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı
-
TİLKİ BİLE BU MÜSVEDDEDEN DAHA ŞİRİNCevap Yaz Yayından Kaldır
-
şöhret furyasının acı bir kaybı daha. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Yuzune bakinca gercekten tilkiye benziyor mu ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Avrupada senelerdir havalimaninda calisirim, bazi gorevliler kendine laf atirmaz goz kas ile laf atarlar. Gorevliler kendilerini ilah yerine koymuslar istedigi kisiye iyi davranirlar istemedigi kisilere surat asarlar, cunki birileri bunlara yuz veriyor. Gorevini kotuye kulanmak derler buna, tek care mesai saati disinda bunlarin isini bitirmek veyahut susmak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Sen ne diyon dayıYayından Kaldır
-
Gurur duyuyorum Aleyna’yla.böyle kaliteli değerlere sahibiz ne mutlu bize.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
NEFRET EDİYOM ŞU ŞIMARIK ERGENDENCevap Yaz 37 2 Yayından Kaldır
-
kendini birşey zannetmeye başladı. Burası hukuk ülkesi para ülkesi değil. Parayla işleri halledemezsin.Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
-
NE HUKUK MU :)Yayından Kaldır
-
Hukuk ülkesi derken:)11 5 Yayından Kaldır