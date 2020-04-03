Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı - Magazin
Recep Tayyip Erdoğan, Aleyna Tilki, Magazin

Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki gece yarısından itibaren 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

03.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:35
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti.

"20 YAŞ ALTININ VİRÜS KAPMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."

ALEYNA TİLKİ YASAĞA TAKILDI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler, 20 yaş altındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye çevrildi. 2000 doğumlu olduğu bilinen Tilki, bu kararın ardından sokağa çıkamayacak.

Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de sokağa çıkamayacak

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Magazin Manşet

Haberler

İrem Sak'tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı Magazin
İrem Sak'tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı Magazin
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Yoğun bakıma alınan Akkul'un durumu nasıl? Kayınbiraderi cevapladı Magazin
Yoğun bakıma alınan Akkul'un durumu nasıl? Kayınbiraderi cevapladı
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı Magazin
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Magazin
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kanal D çağrılara kulak astı! 2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak Magazin
Kanal D çağrılara kulak astı! 2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Neymar Tamer Tuna Basketbolcu Rüştü Reçber Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 22:43:06. #1.15#
title