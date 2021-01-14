Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti
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Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti

14.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:45

Denizli'de üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü.

Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti

İTİRAF ETTİ

Şüphelinin, İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

KURYE OLARAK EVE GİRMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu. Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları (4)
3X: kesin kendini asmıştır.
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CONSINOV: Aga ben de bunu anlamıyorum, herif İranlı ise ya gebertin ya da sınır dışı edin defolsun ülkesine. Biz niye besliyoruz ?
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MEMOLİ: İçeride gereği yapılmış bu tür pislikleri yeterki doğru yere tıksınlar
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