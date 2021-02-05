Beklenen DNA raporu sonrası Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda genç kızın bedeninde tespit edilen sperm ve doku örneklerinin Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğunu tespit edildi. Bu gelişme sonrası Esen'in babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 3 Haziran'da Aleyna Çakır Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

BAŞ ŞÜPHELİ OLARAK BİLİNİYOR

Bunun üzerine genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

SPERM VE DOKU ÖRNEKLERİ ÜMİTCAN UYGUN'A AİT ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada, Aleyna'nın bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istendi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, DNA üzerinde yapılan inceleme sonrası rapor hazırladı. Raporda Esen'in bedeninde tespit edilen doku ve spermin Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtilmişti.

"KIZIMIN MEZARINA GİDİP 'RAHAT UYU' DİYE SESLENDİM"

Bu gelişme sonrasında genç kızın acılı babası "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı'ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı