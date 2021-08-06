Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen'in Ümitcan Uygun isyanı
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Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen'in Ümitcan Uygun isyanı

Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen'in Ümitcan Uygun isyanı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü bulundu. Yaşanan olayın ardından Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen isyan etti.

 "Bir ölüm daha…" diyerek cümlesine başlayan Mehmet Esen kızının ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için "Bunu niye yakalamadılar?" diye sordu. Acılı baba Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünü duyduğu anı anlatarak "Bu olayı duydum. Benim çocuğuma nasıl üzüldüysem, yandıysam, ciğerlerim yandı." dedi. Ümitcan Uygun'un ceza alması için çaba sarf ettiğini vurgulayan baba Esen "Hakan Bey (Ural) her zaman söylemişti, bir daha yapar bunu tutuklayın." ifadesini kullandı. Kızının ölümüyle sarsılan Mehmet Esen, Uygun için "Ben bayramda mezarda taşları kucakladım ama o babasıyla kardeşleriyle geçirdi." diyerek isyan etti. "Bu bir seri katil" diyen acılı baba olaylarda Uygun'un kardeşinin de olduğunu ileri sürdü. Sonra da "Annesini öldürdükleri yere gidin orası yer piknik yeri değil, orası bunların öldürüp öldürüp attıkları yer." iddiasında bulundu. Yeniden gözaltına Ümitcan Uygun'un tutuklanması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Hürriyet

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