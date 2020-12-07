Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, dün sosyal medyada canlı yayın yaptı. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun ise, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla dikkat çekti.

KADINLARIN YORUMLARI "PES" DEDİRTTİ

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a, dün açtığı canlı yayında gelen yorumlar gerçekten "pes" dedirtti. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.