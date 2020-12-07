Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun
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Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun

07.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:31

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, dün sosyal medyada canlı yayın yaptı. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun ise, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla dikkat çekti.

KADINLARIN YORUMLARI "PES" DEDİRTTİ

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a, dün açtığı canlı yayında gelen yorumlar gerçekten "pes" dedirtti. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan şoke eden yorumlar: Çok iyi birine benziyorsun
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan şoke eden yorumlar: Çok iyi birine benziyorsun
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan 'pes' dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun
Haber Yorumları (3)
FER: Kadınlra kriterleriniz nedir dşye sorun centilmen olsunk arizmatik olsun bonkör olsun sempatik olsun kültürlü olsun iyi huylu olsun komik olsun vs vs diye bir saymaya başlarlar sonrada katil maco birinre takılırlar bu hic değişmez haa istisnalar olmazmı olur ama kaideyi bozmaz
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XYZ: Sonra kadın cinayeti diye yaygara yaparlar.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KAPORTACI: Kadınların bazılarında zeka problemi var sanırım
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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