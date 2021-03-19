Alexandre Dreyfus Kimdir? Chiliz Alexandre Dreyfus nereli?
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Alexandre Dreyfus Kimdir? Chiliz Alexandre Dreyfus nereli?

19.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:14
Alexandre Dreyfus Kimdir? Chiliz Alexandre Dreyfus nereli?

Chiliz coin kurucularından Alexandre Dreyfus'un kim olduğu araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününden bu yana rekor tazeleyen CHZ (chiliz) coin, sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ (chiliz) coin spor kulüpleri ile yaptıkları ortaklıklar ile biliniyor. Peki, Alexandre Dreyfus Kimdir? (CHZ coin) Chiliz Alexandre Dreyfus nereli?

Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018'de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, Spor ve e-spor taraftarları ile kulüpler arasındaki bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz hakkı olmasını sağlamayı hedefliyor. Peki ama Alexandre Dreyfus kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Alexandre Dreyfus kimdir?

Alexandre Dreyfus, İş adamı ve küresel girişimci. Chiliz adlı firma CEO'su. Alexandre Dreyfus bu yolla kripto para üzerinden birçok kulübe kaynak sağlanıyor. Daha önce Global Poker Liginde de yer aldı. Dreyfus kendini hayalperest, gezgin ve dünya vatandaşı olarak tanımlıyor.

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