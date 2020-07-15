Alex Saab: Cabo Verde'de gözaltına alınan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanının ABD'ye...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Alex Saab: Cabo Verde'de gözaltına alınan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanının ABD'ye...

Adı, Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticaretinde önemli rol oynayan isimler arasında geçen iş insanı Alex Saab'ın ABD'ye iadesine Cabo Verde hükümeti onay verdi.

Alex Saab: Cabo Verde'de gözaltına alınan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanının ABD'ye...
15.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:50

ABD tarafından 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanı Alex Nain Saab'ın gözaltına alındığı Cabo Verde'den ABD'ye sınır dışı edilmesi önünde siyasi engelin kalmadığı bildirildi.

Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan Saab, 12 Haziran'da Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı.

Saab'ın adı, Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve

Saab'ın avukatlarından Jose Manuel Pinto Monteiro, İspanyol EFE haber ajansına Salı günkü açıklamasında Cabo Verde hükümetinin müvekkilinin ABD'ye iadesini onayladığını ama son kararı, Sao Vincente adasındaki Barlavento Temyiz Mahkemesi'nin vereceğini söyledi.

Saab, özel jetiyle yakıt ikmali için Cabo Verde'ye indiği sırada yakalanmıştı. ABD'li yetkililer Saab'ın yakalandığında 'altın karşılığında yakıt alma amacıyla' İran'a gitme hazırlığı içinde olduğunu söylemişti.

Temyiz hakkı var

Saab'ın Cabo Verde hükümetinin ABD'ye iade kararına itiraz etmek için 16 Temmuz'a kadar süresi var.

Temyiz başvurusu reddedilse bile, Saab'ın hala Yüksek Mahkeme'ye itiraz etme hakkı bulunuyor.

Saab'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetinin diğer ülkeler ile yaptığı altın, gıda, yakıt anlaşmaları hakkında da birçok finansal bilginin ABD'nin eline geçebileceği belirtiliyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Cabo Verdeli mevkidaşı Luis Felipe Tavares'e 3 Temmuz'da yazdığı mektupta "Saab'a adil davranılması" çağrısında bulunmuştu.

Venezuela hükümeti, Saab'ın Venezuela devletinin gıda dağıtım programı 'CLAP' için çalıştığını ve program kapsamında gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve Covid-19'la mücadele için gerekli ihtiyaçların sağlanması amacıyla seyahat ettiğini söylüyor.

Para aklama suçlaması

Amerikalı yetkililer, Saab'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresi, ailesi hakkındaki 'milyonlarca dolarlık para aklama' iddialarına ilişkin gizli bilgilere sahip olduğundan şüpheleniyor.

Amerikan hükümetinin resmi belgelerine yansıyan iddialarda Saab'ın

Amerikalı yetkililer Saab'ın ABD'de yargılanmasıyla Venezuela'nın diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalarla yaptırımları delip delmediğine ilişkin iddiaları araştırabilecek.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti Güncel
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı Magazin
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Ünal Karaman Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Alex Saab: Cabo Verde'de gözaltına alınan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanının ABD'ye... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 12:50:31. #1.14#
title