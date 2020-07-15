Alex Saab: Cabo Verde'de gözaltına alınan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanının ABD'ye... Adı, Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticaretinde önemli rol oynayan isimler arasında geçen iş insanı Alex Saab'ın ABD'ye iadesine Cabo Verde hükümeti onay verdi.

ABD tarafından 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanı Alex Nain Saab'ın gözaltına alındığı Cabo Verde'den ABD'ye sınır dışı edilmesi önünde siyasi engelin kalmadığı bildirildi.

Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan Saab, 12 Haziran'da Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı.

Saab'ın adı, Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve

Saab'ın avukatlarından Jose Manuel Pinto Monteiro, İspanyol EFE haber ajansına Salı günkü açıklamasında Cabo Verde hükümetinin müvekkilinin ABD'ye iadesini onayladığını ama son kararı, Sao Vincente adasındaki Barlavento Temyiz Mahkemesi'nin vereceğini söyledi.

Saab, özel jetiyle yakıt ikmali için Cabo Verde'ye indiği sırada yakalanmıştı. ABD'li yetkililer Saab'ın yakalandığında 'altın karşılığında yakıt alma amacıyla' İran'a gitme hazırlığı içinde olduğunu söylemişti.

Temyiz hakkı var

Saab'ın Cabo Verde hükümetinin ABD'ye iade kararına itiraz etmek için 16 Temmuz'a kadar süresi var.

Temyiz başvurusu reddedilse bile, Saab'ın hala Yüksek Mahkeme'ye itiraz etme hakkı bulunuyor.

Saab'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetinin diğer ülkeler ile yaptığı altın, gıda, yakıt anlaşmaları hakkında da birçok finansal bilginin ABD'nin eline geçebileceği belirtiliyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Cabo Verdeli mevkidaşı Luis Felipe Tavares'e 3 Temmuz'da yazdığı mektupta "Saab'a adil davranılması" çağrısında bulunmuştu.

Venezuela hükümeti, Saab'ın Venezuela devletinin gıda dağıtım programı 'CLAP' için çalıştığını ve program kapsamında gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve Covid-19'la mücadele için gerekli ihtiyaçların sağlanması amacıyla seyahat ettiğini söylüyor.

Para aklama suçlaması

Amerikalı yetkililer, Saab'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresi, ailesi hakkındaki 'milyonlarca dolarlık para aklama' iddialarına ilişkin gizli bilgilere sahip olduğundan şüpheleniyor.

Amerikan hükümetinin resmi belgelerine yansıyan iddialarda Saab'ın

Amerikalı yetkililer Saab'ın ABD'de yargılanmasıyla Venezuela'nın diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalarla yaptırımları delip delmediğine ilişkin iddiaları araştırabilecek.