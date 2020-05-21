Alex Rider dizisi nedir? Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şey!
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Alex Rider dizisi nedir? Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şey!

İngiltere yapımı TV dizisi olan Alex Rider, dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer'in diziye dahil olmasıyla birlikte Türkiye'de popüler oldu. Alex Rider dizisi sosyal medyada gündem oldu ve herkesin merakını uyandırdı. Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şeyi sizler için haberimizde ele aldık.

Alex Rider dizisi nedir? Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şey!
21.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:55

Alex Rider dizisi İngiltere yapımı bir suç, macera ve aksiyon dizisi olarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Ülkemizde ise Alex Rider dizisi ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer'in diziye baş rol olarak girmesi ile ünlendi. Dünyaca ünlü meşhur yapım Alex Rider hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde kaleme aldık.

ALEX RİDER KONUSU NEDİR?

Alex Rider, Anthony Horowitz'in genç yetişkin casus romanı dizisine dayanan yeni bir televizyon dizisidir. Eleventh Hour Films ve Sony Pictures Television tarafından ortak olarak üretilmektedir. Sekiz bölümlük ilk sezon 4 Haziran 2020'de Amazon Prime'da yayınlanacak.

Londra'lı genç Alex Rider, İngiliz Zengisi tarafından ultra zenginlerin yoldan çıkmış çocukları için tartışmalı bir düzeltici akademiye sızmak için işe alındı.

Alex Rider dizisi nedir? Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şey!
ALEX RİDER

ALEX RİDER YAPIMI

Mayıs 2017'de Variety, Onbirinci Saat Filmleri'nin Horowitz'in Alex Rider serisi için film haklarını seçtiğini ve ITV için dizi üreteceğini bildirdi. Guy Burt showrunner olarak bağlandı.

Temmuz 2018'de Variety, Eleventh Hour Films'in Alex Rider serisinin ikinci kitabı Point Blanc'ın sekiz bölüm uyarlamasını üretmek için Sony Pictures Television ile birlikte çalışacağını bildirdi. Horowitz dizinin baş yapımcısı olacak. Film dizisine Sony Pictures Television'un Wayne Garvie ve Keith Le Goy yönetimindeki uluslararası ve dünya çapındaki dağıtım bölümleri eklendi. Sony, yayın veya platform distribütörlerini finanse etmek ve aramaktan sorumlu olacaktır.

Eylül 2019'un sonlarında, dizinin ilk teaser fragmanı yayınlandı. Otto Farrant, Brenock O'Connor, Stephen Dillane, Vicky McClure, Andrew Buchan, Ronk? Adékolu?jo, Ace Bhatti ve Nyasha Hatendi oyuncu olarak açıklandı. Dizinin yönetmeni Andreas Prochaska.

Alex Rider dizisi nedir? Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şey!
HALUK BİLGİNER

ALEX RİDER OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer

Alex Rider rolünde Otto Farrant

Tom rolünde Brenock O'Connor

Alan Blunt rolünde Stephen Dillane

Bayan Jones rolünde Vicky McClure

Ian Rider rolünde Andrew Buchan

Haluk Bilginer - Dr. Hugo Grief

Jack Starbright rolünde Ronk? Adékolu?jo

Laura olarak Katrin Vankova

Sasha olarak Talitha Wing

Arrash olarak Nathan Clarke

Kira olarak Marli Siu

Earl Mağarası

Stepan Serenkov rolünde Yani Xander

John Crawley rolünde Ace Bhatti

Smithers olarak Nyasha Hatendi

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