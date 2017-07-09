El Salvador'da Alevlerin Arasında Kalan Adam Aşağı Atladı

Maliye Bakanlığı binasında yangın çıktı. Yangında orta katlarda bulunan bir şahıs paniğe kapılarak camdan aşağı atladı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK MEYDANA GELDİ

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Maliye Bakanlığı binasında yangın çıktı. Yangın hızla tüm binaya yayılırken, üst katlarda alevlerin ortasında kalan bir kişi, aşağı atladı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olaya şahitlik edenler çığlık atarken, şahıs sert biçimde zemine çarptı. Vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan adam, hemen hastaneye kaldırıldı. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.