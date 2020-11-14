Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı
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Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı

14.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:43
Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında dışarı çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan Kerim Akça'nın (85) elinde ve bacağında yanıklar oluştu.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında dışarı çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan Kerim Akça'nın (85) elinde ve bacağında yanıklar oluştu. 

Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde, akşam saatlerinde, Kerim Akça'nın kaldığı tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında alevler bir anda her yeri sarınca Akça, kurtulmak için kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanan kapıyı açmaya çalışan Akça'nın sağ eli ile ayağı yandı. Alevlerin arasından güçlükle çıkan yaşlı adam köylülerin de yardımıyla evden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kerim Akça, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı
Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı
Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı
Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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