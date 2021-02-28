Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

28.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:11
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

ZONGULDAK'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

ZONGULDAK'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerde Baştarla Mahallesi Musa Ceylan Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Sevim Yavuz'a ait müstakil evde yangın çıktı. Çevredekiler, dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmayışı olası faciayı önledi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.


Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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