Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu - Haberler
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Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın çatısındaki yangında 100 güvercin telef oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken çatıda büyük hasar oluştuğu görüldü.

İstanbul'un Bayrampaşa semtinde meydana gelen yangın nedeniyle çatıda bulunan 100 güvercin yanarak telef oldu. Saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu

ÇATIDA BESLİYORLARDI

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, yangın sonrası çatıda beslendiği öğrenilen 100 güvercinin telef olduğu öğrenildi.

"ÖNCE KAPI YANMAYA BAŞLADI"

Yangının çıktığı binada oturan Murat Pervan, "İlk başta kapı yanmış. Çıkıp söndürmüşler kapıyı. Tekrar aşağı iniyorlar. Sonra tekrar yangın çıkıyor. İçeride güvercinleri var abinin. Onlar hep çırpınarak yanmış. Şuan bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yok. Şuan sadece çatı yanıyor. Söndürmeye çalışıyorlar. 20-25 dakika oldu hala sönmedi" dedi.

Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu

Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu
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