Alevilere küfreden adam ifadesinde çark etti: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim - Haberler
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Alevilere küfreden adam ifadesinde çark etti: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim

Demirören Haber Ajansı, Ergün Ayaz - Güncel
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Kocaeli'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere yönelik küfürler edince halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Yakup Tilki, savcılıktaki ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu öne sürdü. Tilki, "Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri İslam'a küfür ve hakaret etti. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim." dedi.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ALKOLLÜYDÜM"

Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, "Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri İslam'a küfür ve hakaret etti. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim. Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli, Hakaret, Körfez, Medya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Haydar:

Bu tipler heryerde çok. İçki içer sarhoş gezer kadınlara kötü gözle bakar chpyi ve Alevileri sevmez Atatürke düşmandır.

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ERKAN :

ALEVİLER KAFİR AMA SEN ALKOL ALIP MÜSLÜMANSIN

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dusunmeklazim:

ulan alkollüsün islama küfür edene ana avrat sövüyorsun sen ne çeşit bir iblissin. ayrıca alevilerin tamamına konuştun sahtekar herif. böylesil aptalların adına alevilerden ben özür dilerim.

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