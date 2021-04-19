Alev Alev yeni bölüm izle! Alev Alev ne zaman final olacak?

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Alev Alev 24. bölüm fragmanı! Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Alev Alev dizisinin 23. bölümü ardından araştırılmaya başladı. SHOW TV'de yayınlanan Alev Alev 24. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Alev Alev 23. bölüm izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır. Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

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