Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Alev Alev 26. bölüm izle

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ALEV ALEV 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 27. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Alev Alev 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Alev Alev 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ALEV ALEV 26. BÖLÜM İZLE!

ALEV ALEV 26. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

Çelebi, yurtdışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…

Oyuncular