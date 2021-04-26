Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Alev Alev 25. bölüm fragmanı izle! Alev Alev 24. bölüm izle

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ALEV ALEV 24. bölüm FULL İZLE!

Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında 24. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Alev Alev 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Alev Alev 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Alev Alev 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Alev Alev 25. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALEV ALEV 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ALEV ALEV 24. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir. Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

ALEV ALEV 24. BÖLÜM İZLE

Alev Alev 24. bölüm izlemek için tıklayınız!

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlanmıştır.

OYUNCULAR

• Cemre: Demet Evgar

• Çiçek: Hazar Ergüçlü

• Rüya: Dilan Çiçek Deniz

• Çelebi: Cem Bender

• Ozan: Berkay Ateş

• Ömer: Cihangir Ceyhan

• İskender: Berker Güven

• Ali: Toprakcan Adıgüzel

• Bülent: Cem Sürgit

• Korkut: Yiğit Sertdemir

• Tomris: Zuhal Olcay

• Hanım: Veda Yurtsever