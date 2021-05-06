Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 26. bölüm full izle! Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş'in büyük bir korkuyla babasını gördüğünü söylediği tanıtımda Cemre, Çelebi'nin hayatta olduğuna dair gazetecilere açıklama yapıyor. Çelebi'nin gizlenmek için girdiği kılık izleyenleri şaşırtırken, Ozan ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Çelebi, Ozan'a silahını doğrulturken, duyulan patlama sesi korku dolu anlara sahne oluyor. Cemre'nin gözyaşları ise akıllara "Ozan vuruldu mu?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 25. Bölümünde; Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.

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