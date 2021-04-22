Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 24. bölüm full izle! Alev Alev 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 23. Bölümünde Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır. Cemre, kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.

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