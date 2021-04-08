Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 22. bölüm full izle! Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev'in 21. Bölümünde; Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

ALEV ALEV CANLI İZLE (20.00)

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