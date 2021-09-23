Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu - Haberler
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Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu Antalya'da alev alev yanan palmiye ağacı, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

ANTALYA (İHA) - - Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu

ANTALYA - Antalya'da alev alev yanan palmiye ağacı, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Dün akşam saatlerinde Zeytinköy olarak bilinen Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir palmiye ağacında, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler bir anda yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir apartmanın hemen yanı başında çıkan yangında, yükselen alevler paniğe neden oldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu

Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu

Alev alev yanan palmiye ağacı, mahalleliyi korkuttu
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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