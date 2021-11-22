Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Haberler
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Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Antalya'da 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken alevlerin apartmandaki diğer dairelere sıçrama riski bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesinde bir apartmanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda 110 itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alırken yangında can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu. - ANTALYA

Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

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