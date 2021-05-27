Alev Alev neden final yapıyor, neden bitiyor? Alev Alev sezon finali mi yoksa tamamen mi bitecek?

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ALEV ALEV NE ZAMAN?

Alev Alev bugün 27 Mayıs Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

ALEV ALEV NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Alev Alev dizisi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi neden final yapıyor henüz resmi açıklama yapılmadı fakat sezon finali yapılmadığı belli oldu. Yani dizi tamamen final yapacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Alev Alev Final Bölümü için son 1 saat! Final bölümü saat 20.00'de@showtv 'de!"

Buna göre dizi bugün ekranlara veda edecektir. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alev Alev 27. Bölümünde Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur. Cemre, ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİM?

Demet Evgar

Hazar Ergüçlü

Dilan Çiçek Deniz

Cihangir Ceyhan

Berkay Ateş

Buse Naz Akay

Cem Bender

Berker Güven

Tayfun Erarslan

Zuhal Olcay

Yiğit Sertdemir