Alev Alev Gazeteci Hoca kimdir? Gazeteci Ozan Akınsel kimdir, kaç yaşında?

Alev Alev Gazeteci Hoca kimdir? Gazeteci Ozan Akınsel, gerçek adı nedir? Berkay Ateş nereli, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? Show Tv ekranlarında izleyicileriyle bulaşan Alev Alev dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Her bölümü heyecanla takip edilen Alev Alev'in başarılı kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Alev Alev'in en çok merak edilen karakterlerinden biri ise, Gazeteci Ozan. Peki Gazeteci Ozan kimdir? Gazeteci Ozan rolünü canlandıran Berkay Ateş kimdir?

ALEV ALEV GAZETECİ HOCA KİMDİR?

"Berkay Ateş OZAN AKINSEL (BERKAY ATEŞ) Ömer'in en yakın arkadaşı Yedikule Mahallesi'nin idealist gazetecisi. Cesaretinden ve dürüstlüğünden ödün vermeyen Ozan, şiddet mağduru kadınların sesi olmak için elinden geleni yapıyor. Cemre'nin gittiği yolda onun en büyük destekçisi. "

Berkay Ateş kimdir?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 İstanbul doğumlu tiyatro oyuncusu ve tiyatro yazarıdır. Anne tarafından Malatyalı, baba tarafından Ardahan'lıdır. Ünlü oyuncu Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik-Matematik bölümünü kazandı ancak daha sonra bölümden ayrıldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya'da başlayan Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi sınıf arkadaşları Emir Çubukçu ve Can Kulan ile D22 Tiyatrosu'nu kurdu. İnsanın Kaderi İnsandır sloganıyla yola çıkan tiyatro, Galata'da kuruldu. Ancak mali koşullar ve Beyoğlu'nun son dönemde değişmesi nedeniyle tiyatro Kadıköy'deki bir konağa taşınmıştır. Yine D22 oyunlarından biri olan Berkay Ateş; Kuş Öpücüğü, Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır. Ateş, Tiyatro kategorisinde 2017 yılında verilen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü "Hakikat, Elbet Bir Gün" adlı oyunuyla kazandı.

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve Cansu Dere, Vahide Perçin, Can Nergis, Beren Gökıldız ve Nazlı Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisinde Cengiz Yıldız karakterini canlandırdı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Son olarak Kanal D'de yayınlanan ve Farah Zeynep Abdullah ve Ömer Berk Cankat'ın paylaştığı Gülizar filminde Berkay Ateş, Fettah karakterini canlandırdı. Oyuncu son olarak, 2018 yılı itibari ile fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna katıldı.