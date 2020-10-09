Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu
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Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu

09.10.2020 08:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 08:40
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin eski oyuncuları Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan, ekrana gelmek için gün sayan Alev Alev dizisinde buluştu.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisinin yeni fragmanında, Çukur'un Azer'i Cihangir Ceyhan'ın sahnesi dikkat çekti.

YENİ DİZİDE BULUŞTULAR

Çukur dizisine veda eden Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan ise Alev Alev ile yeniden seyirci karşısına çıkacak. Alev Alev dizisi birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarını anlatıyor.

Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu

ÇUKUR'A VEDA ETMİŞLERDİ

Yeni diziyle ekrana dönecek olan Dilan Çiçek Deniz, Çukur'da Yamaç'ın eşi Senayı oynamış ve 2. sezonun son bölümünde veda etmişti. Çukur'da Azer Kurtuluş'u oynayan Cihangir Ceylan ile Mahsun karakterini canlandıran Berkay Ateş ise geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı.

Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu

USTA İSİMLER ROL ALIYOR

İlk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Alev Alev dizisinde 3 kadının bambaşka hayat hikayelerine odaklanılacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu
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