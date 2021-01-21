Alev Alev Çelebi kimdir? Alev Alev Çelebi (Cem Bender) kimdir, kaç yaşında? Cem Bender nereli?

Perşembe akşamları ekranlara gelen Alev Alev dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla büyük ilgi çekmektedir. Alev Alev dizisi Cemre'nin kocası Çelebi, dizinin en ilgi gören karakterlerinden biridir. Peki, Alev Alev Çelebi kimdir? Alev Alev Çelebi (Cem Bender) kimdir, kaç yaşında? Cem Bender nereli?

Bu akşam 10. bölümüyle ekranlara gelen Alev Alev dizisinde Cemre ve Çelebi çifti yine çok konuşuldu. demet Evgar'ın canlandırdığı Cemre karakteri ve Cem Bender'in canlandırdığı Çelebi karakteri, yine tansiyonları yükseltti. Peki, Peki, Alev Alev Çelebi kimdir? Alev Alev'in Çelebi'si Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında ve nereli? İşte tüm cevaplar!

ALEV ALEV ÇELEBİ KAYABEYLİ (CEM BENDER) KİMDİR?

1 Ocak 1965'te Trabzon'da doğan Cem Bender, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde bitirdi. Arkasından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cem Bender, Seher Vakti, Sultan Makamı, Güz Sancısı, Saklı Yüzler, Kurt Seyit ve Şura ve Evdeki Yabancılar gibi projelerde yer aldı.

1990'da sinema ile tanışan ünlü oyuncu Cem Bender, 'Berdel' filminde Mahmut karakterine hayat verdi. Ardından Arapsaçı, Sultan Makamı, Esir Kalpler, Seher Vakti, Saklı Yüzler, Rüya Gibi, Güz Sancısı, Kara Yılan, Labirent, Güldünya, Ağır Roman Yeni Dünya, Evdeki Yabancılar, Muhteşem Yüzyıl, Çıplak Gerçek, Sessiz, Kurt Seyit ve Şura Gülperi, Senin Hikayen gibi dizi ve filmlerinde oynayan Cem Bender, Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.