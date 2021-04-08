Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 22. yeni bölüm canlı izle! Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev her hafta Perşembe günü 20:00 'da Show TV'de başlıyor. Alev Alev canlı izle! Alev Alev canlı izleme linki var mı? Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 22. yeni bölüm canlı izle! Alev Alev canlı izle full!

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler. Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 21. Bölümünde; Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

Alev Alev son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın bugünkü yeni bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ALEV ALEV OYUNCU KADROSU

Demet Evgar

Hazar Ergüçlü

Dilan Çiçek Deniz

Cihangir Ceyhan

Berkay Ateş

Buse Naz Akay

Cem Bender

Berker Güven

Tayfun Erarslan

Zuhal Olcay

Yiğit Sertdemir