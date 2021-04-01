Alev Alev canlı izle! Alev Alev SHOW TV canlı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev full HD canlı izle! Alev Alev 21. bölüm canlı izle!

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 20. Bölümünde; Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir. İskender Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin öfkeli halinin korku dolu anlara sahne olduğu tanıtımda Cemre'nin herkesin içinde yaptığı etkileyici konuşma dikkat çekiyor. Aşk hakkında çarpıcı sözler söyleyen Cemre'nin, Çelebi'nin ona yaptıklarını herkese göstermesi büyük şaşkınlık yaratıyor. Eve polislerin gelmesi heyecanı giderek artırırken, "Cemre, Çelebi'den kurtulabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ALEV ALEV CANLI İZLE (20.00)

,ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!

