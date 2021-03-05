Alev Alev Bülent kimdir, kaç yaşında? Cem Sürgit kimdir, nereli? Alev Alev Cem Sürgit hayatı ve biyografisi!

Show TV ekranlarında yayımlanan diziler arasında olan Alev Alev, oyuncu kadrosuyla da merak topluyor. Alev Alev Bülent kimdir, kaç yaşında? Cem Sürgit kimdir, nereli? İşte, Alev Alev dizisinde Bülent karakterini canlandıran Cem Sürgit hayatı ve biyografisi!

Show Tv'de perşembe akşamları yayınlanan Alev Alev dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Alev Alev'de Bülent karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gerçek adı Cem Sürgit'tir. Alev Alev dizisindeki başarılı performansıyla izleyenlerin dikkatini çeken Cem Sürgit ve hayatı hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik. İşte Alev Alev'in Bülent'i...

CEM SÜRGİT KİMDİR?

11 Ekim 1983 İstanbul doğumludur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü başarı ile bitirerek elde etmiştir. Ayrıca yine aynı üniversite aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır.

Avrupa Birliği bursu kazanmıştır. Böylelikle İngiltere, Liverpool şehrinde The Yellow House'ta 1 yıl çalışmalarda bulunmuştur.

Hafiften Tiyatro topluluğunun kurucularındandır. İlk profesyonel dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılında yayınlanan Türkan isimli dizide elde etmiştir.

Sonrasında Atiye dizisinde İsmail rolü ile kamera karşısına geçmiştir. Oyunculuğu beğenilen Cem Sürgit dizi ve film projelerinde yer almaya devam etmektedir.

Son zamanlarda Alev Alev dizisinde ekran karşısına çıkmıştır. Burada Bülent rolü ile oyunculuk sergilemektedir.

CEM SÜRGİT DİZİLERİ

Alev Alev

Atiye

Türkan