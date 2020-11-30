Alev Alev 5. bölüm 2. fragman izle! Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev son bölüm izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev 5. bölüm 2. fragman izle! Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev son bölüm izle!

Her hafta perşembe akşamları saat 20:00'da ekranlara ekrana gelen Alev Alev 5. bölüm 2. fragman izle! Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev son bölüm izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Bu sırada Ozan, Ömer'i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer'i bir an olsun yalnız bırakmaz. Fakat hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya'yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas'a rağmen hayati bir karar alır. Çelebi, Cemre'yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!