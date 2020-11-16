Alev Alev 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!
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Alev Alev 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

16.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:53
Alev Alev 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk günden seyirciyi etkilemeyi başaran Alev Alev 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış Alev Alev 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın "bir katille asla evlenmem" sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar. Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'den "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

ALEV ALEV HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Alev Alev dizisi güçlü kadrosu ve hikayesi ile beğeni toplayan dizi, Perşembe günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

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