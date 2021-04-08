Alev Alev 22. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev 21. bölüm izle

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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında 21. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 21. bölümün ardından şimdi de Alev Alev 22. bölüm için araştırmalarına başladılar. Alev Alev 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Alev Alev 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Alev Alev 22. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALEV ALEV 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ALEV ALEV 21. BÖLÜM İZLE

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ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

Oyuncular

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

Tomris: Zuhal Olcay

Hanım: Veda Yurtsever

Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlanmıştır.