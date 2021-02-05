Alev Alev 13. bölüm full izleme linki! Alev Alev son bölüm tek parça full izle!

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırladı. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini aldı. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele etmeye başladı!