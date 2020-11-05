Alev Alev 1. bölüm ne zaman? Alev Alev dizi oyuncuları ve konusu

Alev Alev dizisi 1. bölüm ile ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosuyla diziseverleri heyecanlandıran Alev Alev 1. bölüm fragmanı da yayımlanmıştı. Alev Alev konusu nedir? Show TV'de yayınlanacak dizi, fragmanlarıyla beğeni topladı. İşte, Alev Alev oyuncuları...

Alev Alevdizisi 1. bölüm 3. fragman da ekrana geldi. Seyirci, ''Alev Alev 1. bölüm ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulacak olan Alev Alevoyuncuları, fragmanı haberimizde.

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayımlanan fragmanları ve kadrosunda yer verdiği isimlerle dikkatleri çeken Alev Alev dizisi ilk bölümü ile Show TV'de izleyenle buluşacak. Alev Alev 1. bölüm 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de yayımlanacak.

ALEV ALEV KONUSU

Birbirinden tamamen farklı üç kadının, bir yangın sonrası birleşen hayatlarını ve birlikte verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda ise; Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Zuhal Olcay yer alıyor.