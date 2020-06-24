Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu - Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu Ayakları yanan sürücü hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde ki kamyonet alev aldı.

- Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu

Ayakları yanan sürücü hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde ki kamyonet alev aldı. Ayaklarında yanık oluşan sürücü kendini araçtan atlamayı başardı.

Kaza Serik ilçesi D-400 karayolu Yukarıkocayatak kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Göçer aracı durdurup kaçmayı başardı ancak ayaklarında yanıklar oluştu. Ihbar uzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı surucu Goçer Serik Devlet hastanesi kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA