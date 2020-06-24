Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu

- Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu Ayakları yanan sürücü hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde ki kamyonet alev aldı.

24.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:36

- Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu

Ayakları yanan sürücü hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde ki kamyonet alev aldı. Ayaklarında yanık oluşan sürücü kendini araçtan atlamayı başardı.

Kaza Serik ilçesi D-400 karayolu Yukarıkocayatak kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Göçer aracı durdurup kaçmayı başardı ancak ayaklarında yanıklar oluştu. Ihbar uzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı surucu Goçer Serik Devlet hastanesi kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Adem Büyük Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:36:58. #1.14#
title