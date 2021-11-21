Yılın son ALES'i bugün yapıldı. Her sınav sonu olduğu gibi bu sınav sonunda da öğrenciler merakla sınav sorularının ve cevaplarının yayınlanmasını merak ediyor. Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına cevap aramaya başladılar.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak genellikle soru ve cevaplar, sınavdan 1 gün sonra yayınlanıyor. Bu nedenle gözler 22 Kasım'a çevrilmiş durumda.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 takvimine göre ALES/3 sınav sonuçları, 16 Aralık tarihinde açıklanacak.

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