ALES sonuçları açıklandı! 2020 ALES/2 Sonuç sorgulama ekranı linki!

ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebileceklerdir. ALES sonuçları açıklandı! 2020 ALES/2 Sonuç sorgulama ekranı linki

ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. ALES sonuçları açıklandı! 2020 ALES/2 Sonuç sorgulama ekranı linki! ALES sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde…

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde yapıldı. Sınav soruları ve cevapları ise 22 Şubat'ta yayımlanmıştı. Sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçlar 2 Mart'ta ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ALES/2 SONUÇLARI EKRANI

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALINAN PUANLAR 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.